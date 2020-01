LIQUIDAZIONE DEL TFS STATALI, MILITARI COMPRESI: Il Sindacato UNSA/CONFSAL diffida il Ministro della Funzione Pubblica Fabiana DADONE

Roma, 26 2020 – TFS BLOCCATO UNA DECINA DI ANNI FA E ANCORA NON LO VOGLIONO SBLOCCARE. Un debito per lo stato enorme nei confronti dei suoi ex dipendenti. Peggio di cosi’, forse, lo possono fare le aziende private in fallimento. Da uno Stato ci si aspetta piu’ rispetto dei suoi dipendenti. Uno statale oggi aspetta da un anno fino a 7 anni per avere la sua liquidazione. Per i militari, a seconda della situazione pensionistica, possono aspettare da 1 a tre anni. Ci ha messo lo mani la solita Corte Costituzionale, che ha imposto ai Governi di risolvere la situazione e pagare la liquidazione al momento che uno va in pensione. Ma siccome i soldi non ci sono mai per i lavoratori semplici, si tergiversa, e ci si inventa di tutto pur di ritardare il pagamento. Oggi se vuoi i soldi subito puoi averli, ti rechi in una banca convenzionata e chiedi il tuo TFS con garanzia INPS, pagandoci interessi. Interessi che anche se bassi, alla fine ti vanno via due o tre mila euro di interessi. E’ giusto tutto questo?

Bene ha fatto il Sindacato UNSA/CONFSAL che con il suo Avvocato Antonio MIRRA ha diffidato il Ministro DADONE della Funzione Pubblica. La diffida chiede di applicare la sentenza della Corte Costituzionale, per il pagamento del TFS a tutti, siamno essi in pensione o che lasceranno il servizio attivo.

Vedremo nel tempo se ci saranno sviluppi positivi.

