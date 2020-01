SI ESPANDE IN ALTRI PAESI IL CORONAVIRUS. IN CINA AUMENTANO VERTIGINOSAMENTE GLI INFETTATI. Quali sicurezze per le nostre forze di polizia e militari? ECCO I SINTOMI DEL NUOVO VIRUS

Roma, 26 gen 2020 – (foto di open.online) – IL VIRUS E’ ALLE PORTE DELL’ITALIA, ARRIVATO DA PERSONE INFETTE IN FRANCIA E FORSE ANCHE IN AUSTRIA. Sono state prese almeno le precauzioni anche per i nostri militari e forze di polizia piu’ esposti di altri e impegnati per il controllo dei naufraghi clandestini in arrivo sulle nostre coste e nelle missioni internazionali? Intanto in Cina e’ morto anche il primo dottore infettato dal micidiale virus. Si chiamava Liang Wudong. La situazione e’ sotto agli occhi di tutti. Chiediamo sicurezza per i nostri operatori. Suggeriamo di leggere questo articolo aggiornato ad oggi, dalla Cina.



clicca qui >>> Cosi’ l’incubazione, i sintomi e come si trasmette. FOTO,

