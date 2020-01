Concorso per l’ammissione al 202° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. (60 posti)

Roma, 28 gen 2020 – Ultimi giorni per la presentazione delle domande per il concorso, per esami, per l’ammissione al 202° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. (60 posti). Il giorno 31 gennaio 2020 infatti è l’ultimo giorno utile.

Collegarsi a questo link per avere tutte le informazioni per il concorso>>>>>

