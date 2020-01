Campi giovani Clims anno 2020. Ecco come e chi puo’ partecipare

Roma, 29 gen 2020 – CAMPI PER I GIOVANI, ESTATE 2020. La partecipazione è riservata ai figli del personale militare e civile del Ministero della Difesa in attività di servizio, nonché agli orfani del personale deceduto in servizio e in età compresa tra i 15 e i 18 anni non compiuti. La domanda di partecipazione al Campo, compilata e firmata utilizzando l’apposito modello modello previsto dalla circolare stessa, dovrà essere presentata al Comando/Ente di appartenenza entro il 05 aprile 2020.

La circolare ufficiale la puoi prelevare qui >>>

