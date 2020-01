Esito giudizio di avanzamento al grado superiore, afferente alla valutazione per il 2019, dei Tenenti Colonnelli in servizio permanente“a disposizione”dell’Esercito

Roma, 29 gen 2020 – LA POSIZIONE DELL’UFFICIALE COSI’ DETTO “A DISPOSIZIONE”. La posizione di “a disposizione” e’ quella del tenente colonnello

e del colonnello e gradi corrispondenti idoneo al servizio incondizionato che continua a essere provvisto di rapporto di impiego. L’ufficiale in servizio permanente a disposizione puo’ essere impiegato negli incarichi previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, se occorre sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione di stato.



Segue info da circolare del 29/1/2020, di PERSOMIL.

Come noto il giudizio di avanzamento degli Ufficiali delle Forze Armate discende da un’attività valutativa svolta dalle competenti Commissioni di Avanzamento. In particolare il giudizio di avanzamento a scelta, si divide in due fasi, di cui:-la prima diretta ad accertare, ai sensi dell’articolo 1058, commi 1 e 2del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito c.o.m.)l’idoneità di ciascun Ufficiale all’adempimento delle funzioni del grado superiore;-la seconda caratterizzata dall’applicazione dei criteri di cui all’articolo 1058, commi 4, 5, 6 e 7del c.o.m., volta a:determinare -attraverso l’attribuzione di un punteggio di merito-la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le attitudini siano possedute da ciascun Ufficiale giudicato idoneo;formare, sulla base di detto punteggio,la graduatoria di merito degli Ufficiali giudicati idonei.

