NEWS / AVANZAMENTO LUOGOTENENTI ALIQUOTA 1.1.2019, PER LA PROMOZIONE A PRIMO LUOGOTENENTE. Reso noto l’elenco degli idonei dell’Esercito.

Roma, 29 gen 2020. ESERCITO. La COVAM, Commissione di Valutazione per l’Avanzamento dei Marescialli dell’Esercito, con verbale del 29.1.2020 ha concluso i lavori di valutazione dei circa 505 Luogotenenti (aliquota del 1.1.2019, anticipata al 31.12.2018) per la promozione alla qualifica di Primo Luogotenente. Come da verbale, risultano idonei circa 469 Luogotenenti. Cio’ significa che circa 36 colleghi non sono stati promossi.

L’elenco dei Luogotenenti in possesso dei requisiti non da luogo al conferimento della nuova qualifica, che sara’ successivamente conferita con apposita circolare di PERSOMIL.

Si conclude cosi’ uno dei piu’ travagliati avanzamenti, dove vede personale a ridosso della pensione. Cio’ a significare che si riesce a raggiungere l’apice della carriera proprio a fine servizio. Ad esempio, alcuni sono della classe 1963; altri del 1962, altri del 1961 e addirittura qualcuno del 1960. Forse il piu’ giovane e’ del 1975. Molti di questi gia’ dovrebbero essere in pensione! Persone che pur avendo una carriera limpida hanno pagato per colpa un sistema di avanzamento macchinoso e penalizzante. E devono anche ritenersi fortunati questi colleghi, perche’ molti altri ancora indossano il grado Primo Maresciallo.



Gli interessati possono prendere visione del verbale di valutazione in questione direttamente sul posto di lavoro.

