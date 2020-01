Contratto 2019-2021. Il personale non può più attendere. Chiediamo l’immediata apertura dei tavoli per il rinnovo!

Roma, 20 gen 2020 – MILITARI: ANNO NUOVO, NUOVO CONTRATTO? Il contratto triennale e’ scaduto ormai da piu’ di un anno, il 31.12.2018. Nel 2019 il Governo e’ riuscito a reperire i fondi economici per rinnovare tutti i contratti per il del Pubblico Impiego, militari compresi, e inseriti in finanziaria 2020. Il personale non puo’ piu’ attendere. E’ quanto chiede il CO.CE.R al Ministro della Difesa Guerini, al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Ministro della Funzione Pubblica DANONE.

Segue delibera del CO.CE.R..

