E’ LA CECCHIGNOLA, la cittadina Militare di Roma, indicata quale probabile sede ideale per ospitare gli Italiani rimpatriati dalla CINA, da tenere in quarantena a causa del CORONAVIRUS. Molte le preoccupazioni a questa ipotesi

Roma, 31 gen 2020 – LA NOTIZIA E’ VERA. DA FAR DRIZZARE I CAPELLI. Anche i militari sono un presidio di sicurezza e di aiuto per le calamita’. Meglio tenerli in forma? Vediamo di quale ipotesi si tratta. La notizia e’ ripresa da fonti giornalistiche ufficiali. Questo il lancio dell’AdnKronos. Potrebbe essere la Cecchignola, a quanto apprende l’Adnkronos, la struttura individuata per ospitare gli italiani che, su base volontaria, saranno rimpatriati da Wuhan nelle prossime 72 ore a bordo di un volo civile con personale del ministero della Difesa.

La città militare alle porte di Roma, viste le sue caratteristiche, potrebbe essere la struttura più idonea ad ospitare i connazionali rientrati dalla Cina nei 14 giorni di quarantena a cui dovranno essere sottoposti una volta arrivati in Italia. E’ per questo una delle ipotesi più accreditate tra quelle su cui si sta indirizzando l’Unità di crisi sull’emergenza coronavirus.

Altre coperture giornalistiche, clicca qui >>>

Cerca nel sito Search for: