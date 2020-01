EURISPES: confermata la fiducia degli italiani nei confronti delle Forze Armate

Roma, 31 gen 2020 – CONFERMATA ANCORA UNA VOLTA LA FIDUCIA DEGLI ITALIANI SULLE FORZE ARMATE. Comunicato Difesa: Confermato il gradimento degli italiani verso Forze Armate, secondo quanto emerge dal “32° Rapporto Italia 2020” dell’Eurispes, presentato a Roma, che nella parte relativa al livello di fiducia nelle Istituzioni evidenzia una costanza nelle percentuali di consenso verso l’operato degli uomini e donne delle Forze Armate.

Secondo i dati dell’indagine condotta dall’istituto di studi politici, economici e sociale, le Forze Armate “continuano ad essere amate nel nostro Paese” e si tengono salde su posizioni di “fiducia consolidata” attestate al 72% circa, 7 italiani su 10 dimostrano l’apprezzamento per l’impegno profuso a sostegno della salvaguardia del territorio e della collettività nazionale ed internazionale, e confermano la fiducia degli italiani nei confronti dei militari.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, ha ricordato come “questi dati attestano che l’attività svolta quotidianamente dai militari al servizio della collettività sia percepita dai cittadini come essenziale per la loro difesa e la loro sicurezza” ed ha espresso “una profonda gratitudine nei confronti del personale delle Forze Armate impegnato, in Patria e all’estero, nello svolgimento del proprio dovere, con dedizione, professionalità, senso della solidarietà e spesso a rischio della loro vita”. (difesa.it)

