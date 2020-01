MAR. CAPI AERONAUTICA / Bando del 21° concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l’avanzamento al grado di Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare

Roma, 31 gen 2020 – La domanda di partecipazione va presentata entro il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul Giornale Ufficiale della Difesa. È indetto il 21° concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l’avanzamento al grado di 1° Maresciallo riservato ai Marescialli di 1^ Classe dell’Aeronautica Militare che abbiano almeno quattro anni di permanenza nel grado alla data del 1° gennaio 2016. Tale anzianità dovrà tenere conto di eventuali detrazioni contestuali a periodi di congedo retribuito per assistenza a disabili di cui all’art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 fruiti entro la data del 7 luglio 2017.

Ecco il Decreto e altri allegati necessari per aderire al concorso:

Decreto dirigenziale 17 gennaio 2020 Nr_ 0019894, clicca qui >>>

Allegato A, clicca qui >>>



Allegato D, clicca qui >>>

