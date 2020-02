APPROVATA IN COMMISSIONE DIFESA LA RISOLUZIONE SUGLI ALLOGGI DELLA DIFESA

Roma, 1 feb 2020 – NOTA DI CASADIRITTO E RISOLUZIONE IN COMMISSIONE. Si rende noto che nella Seduta del 29 gennaio 2020, la IV Commissione Difesa della Camera, ha approvato la Risoluzione 8 – 00062 che si riporta in allegato. Tale Risoluzione approvata, individua gli “ impegni “ relativi alla successiva emanazione del Decreto Biennale, come previsto dal C.O.M. art. 306 comma 2.

E’ stata unita in un unico dispositivo la Risoluzione Frusone, quella Frailis e quella Deidda.

Il testo concordato e condiviso dai tre presentatori, suggerisce al Governo 16 ” impegni” cui dovrà tenere conto il Ministro della Difesa.

L’Associazione CASADIRITTO, si riserva un approfondito esame, con precisi rilievi, prima che gli “impegni” siano accolti nel successivo Decreto del Ministro della Difesa( entro il mese di marzo), mentre da una parte apprezza come siano stati evitati gli “ scardinamenti” preannunciati, d’altra parte rileva nel testo numerose incongruenze e contraddizioni esistenti all’interno del dispositivo e addirittura in premessa, unitamente a enunciazioni ambivalenti, tali da destare ancora enormi perplessità sia nel linguaggio che nella sostanza. Prima che il Decreto vero e proprio sarà varato, sarà compito di CASADIRITTO adoperarsi per eliminare le incongruenze rilevate.

Roma li 31 gennaio 2020

In allegato Risoluzione approvata il 29 gennaio 2020, clicca qui >>>



