48 ORE NO-STOP DEL DIRETTIVO NAZIONALE DEL SINDACATO LRM, LIBERA RAPPRESENTANZA MILITARE

Roma, 2 feb 2020 – Il Direttivo del Sindacato LRM: “Presenteremo il nostro dossier a tutti i gruppi parlamentari che compongono le due Commissioni Difesa “Camera e Senato”. Porteremo la vostra voce all’interno dei palazzi”.

Ordine dei lavori:

– Criticità sui correttivi del riordino delle carriere (scritta dalle varie amministrazioni incuranti delle reali aspettative del personale militare).

– Riordino delle carriere (concorso bis ex 958).

– Ricostruzione delle carriere.

– Bilancio trasparente del Sindacato LRM

– Dossier sulle condizioni di vita e le aspettative alloggiative, economiche, professionali e sociali (ricongiugimento familiare, legge 104,42 bis, ecc.) dei Militari e le proprie famiglie.

– Criticità sull’avvicendamento del personale militare nel proprio bacino d’origine.

– Riordino dei reparti militari al Sud.

-Sicurezza sul lavoro.

– 3 Grandi eventi nazionali.

– Specificità.

– Diseguaglianze tra le categorie sulle onorificenze dei militari. all’interno del quadro permanente.

– Cause di servizio (stress correllato dal lavoro) , tutela del posto di lavoro, vittime del dovere e del terrorismo.

– Previdenza.

– Genitorialita’ (padri e madri separate).

– Proposte emendative in merito ai vari disegni di legge sui diritti sindacali dei Militari.

– Presentazione della “piattaforma21”.

Puoi seguire la discussione qui >>> https://www.facebook.com/girolamo.foti

.

.

Cerca nel sito Search for: