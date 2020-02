ALLOGGI DIFESA, PARTITA LA NUOVA SVENDITA TRAMITE IL 18° BANDO D’ASTA.

Roma, 2 feb 2020 – ECCO IL CATALOGO E IL BANDO DEGLI ALLOGGI E CASE DELLA DIFESA MESSE ALL’ASTA. BENE LA VENDITA DI ALLOGGI VECCHI E OBSOLETI. MA CON I SOLDI COSTRUIRE ALTRI ALLOGGI PER SCAPOLI E AMMOGLIATI. Questa e’ una nostra proposta e rimarra’ ancora una proposta? L’ideale e’ costruire tanti alloggi quanti sono i posti organici dei militari nelle varie localita’, sia per le famiglie di militari che per gli scapoli. L’efficienza delle Forze Armate deve passare anche da un migliore trattamento “logistico” del personale stesso.

Ecco il catalogo degli alloggi e case in vendita. clicca qui >>>

Altre info sull’asta.

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 8 del 22.01.2020 5a Serie Speciale è stato pubblicato il 28° bando d’asta per la vendita di unità immobiliari residenziali libere del Ministero della Difesa.

Le Regioni interessate sono nove:

Campania

Emilia Romagna

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Piemonte

Puglia

Veneto

L’asta principale (dedicata al personale della Difesa) si svolgerà dall’ 23 al 27 marzo 2020 mentre l’asta residuale (aperta a tutti) si svolgerà dal 25 al 29 maggio 2020.

L’elenco sintetico degli alloggi posti all’asta e il catalogo degli immobili posti in vendita sono consultabili ai seguenti link:

https://www.notariato.it/ran/enti/ministero-della-difesa

Cerca nel sito Search for: