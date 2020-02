NUOVA LEGGE SULLE ASSOCIAZIONI SINDACALI MILITARI: E’ inaccettabile il testo in discussione presso la Commissione difesa della Camera

Le Organizzazioni Sindacali Militari per la prima volta unite in un unico comunicato, considerano inaccettabile il testo in discussione presso la Commissione difesa della Camera, in materia di Sindacati Militari. Ci aspettiamo che nella imminente fase emendativa siano adottati tutti i correttivi alle limitazioni e di vincoli irragionevoli presenti nel testo in discussione, che non trovano precedenti e rischiano di produrre una pessima legge.