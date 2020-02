REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO SINDACALE DEI MILITARI. Discussione in Commissione Difesa.

Roma, 3 feb 2020 – PER IL SEGRETARIO GENERALE DEL SINDACATO LRM MARCO VOTANO, “IL TESTO AL MOMENTO APPARE INADEGUATO E FORTEMENTE LIMITATIVO”. Oggi scade il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Difesa su un provvedimento, quello della regolamentazione del diritto sindacale militare, estremamente sentito dal personale militare.

Dopo un proficuo e costrittivo lavoro di sintesi commenta il Segretario Generale di Libera Rappresentanza dei Militari Marco Votano, la maggioranza delle sigle sindacali militari di Esercito, Carabinieri, Marina, Guardia di Finanza e Aereonautica, riconosciute e autorizzate ad operare in nome e per conto dei propri iscritti, hanno espresso la loro opinione riguardo l’urgenza di modificare un testo che al momento appare inadeguato e fortemente limitativo.

Di seguito il comunicato stampa congiunto, clicca qui >>>



