SINDACATI MILITARI / NO ALLA PROPOSTA DI LEGGE NR. 2330. Vogliono concedere il Sindacato, ma con forti limitazioni. A cosa serve un sindacato senza le armi della tutela?

Roma, 4 feb 2020 – Girolamo FOTI: Ho letto nel sito della Commissione Difesa una proposta di legge la “2330” in materia di associazioni professionali dei militari proposta dall’onorevole Ferrari (Lega) lontana anni luce dalla tutela dei diritti dei militari. Pur non essendo un giurista da una mia profonda lettura ho notato che ci sono dei passaggi che considero “anti costituzionali” in tema di tutela dei diritti sindacali”.

Nessuno di noi “Sindacalisti” vuole scioperare oppure andare contro la funzionalità della nostra forza armata.

Sarei altresì curioso di conoscere il parere del Senatore della “Lega” Gianni Tonelli sulla proposta di legge 2330 in passato apprezzabilissi mo sindacalista della Polizia di Stato del SAP.

Invito tutti i colleghi a leggersi la proposta di legge 2330 dell’On. Ferrari che offre diversi spunti di riflessione sul futuro che ci attende in tema di diritti sindacali dei Militari.

Per info sulla proposta di legge 2330 ecco il link: https:// www.camera.it/ leg18/ 126?tab=&leg=18& idDocumento=233 0&sede=&tipo=