O.N.A.O.M.C.E. / Non si tratta di una sigla qualunque ma si tratta dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell’Esercito

Roma, 5 feb 2020 – IO CHE SCRIVO SONO ISCRITTO ALL’ONAOMCE DAL LONTANO 1983. Ogni forza armata ha la sua Opera di Assistenza e l’ONAOMCE riguarda il solo personale dell’Esercito. Fortunatamente per me e la mia famiglia non abbiamo avuto mai bisogno del loro supporto. Ma sono molto felice se quel poco che in 38 anni di servizio ho versato sia stato utile per qualcuno, per qualche figlio di qualche collega, che sfortunatamente ha perso il suo papa’. Siamo in migliaia e anche un euro puo’ contribuire a formare una cifra utile per gli altri.

Aderire e’ facile e la quota mensile da versare è in base al grado posseduto, che va da 1 euro per i Graduati, di 1,5 euro per i marescialli e ufficiali inferiori, di 2 euro per gli ufficiali superiori e di 3 euro dal grado di colonnello al generale, viene prelevata direttamente in busta paga, senza tanti rompicapo.

Qui trovate altre informazioni sull’ONAOMCE >>>

Anche i nostri Delegati del CO.CE.R. si stanno interessando sulle attivita’ svolte e da svolgere dall’ONAOMCE, in modo da divulgare poi la sua opera a favore di quelle famiglie piu’ sfortunate.

Segue delibera COCER del 5.2.2020.

