CONCORSI VFP1 nell’Esercito Italiano per il 2020 – Le prossime scadenze

Roma, 6 feb 2020 – Di seguito le prossime scadenze per l’anno 2020 per la presentazione delle domande per entrare a far parte dell’ Esercito Italiano come VFP1.

– 1.750 posti nel 2° Blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2020. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 24 febbraio 2020 al 24 marzo 2020, per i nati dal 24 marzo 1995 al 24 marzo 2002;

– 1.750 posti nel 3° Blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2020. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 19 maggio 2020 al 17 giugno 2020, per i nati dal 17 giugno 1995 al 17 giugno 2002;

– 1.750 posti nel 4° Blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2021. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 2 settembre 2020 al 1° ottobre 2020, per i nati dal 1° ottobre 1995 al 1° ottobre 2002.

