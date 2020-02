Graduatoria Finale di Merito del Concorso VFP4 Aeronautica 2019, i primi 425 sono stati dichiarati vincitori

Roma, 6 feb 2020 – E’ stata resa nota la Graduatoria Finale di Merito del Concorso VFP4 Aeronautica 2019.

Sono dichiarati Vincitori (con riserva dell’ulteriore accertamento dei requisiti) del Concorso VFP4 Aeronautica 2019 i primi 425 Candidati in Graduatoria. Gli altri candidati presenti in graduatoria sono dichiarati idonei ma non vincitori e costituiscono riserva per ripianare eventuali vacanze.

SCARICA IL DECRETO DEL MINISTERO DELLA DIFESA>>>>>

