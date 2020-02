GUARDIA DI FINANZA / Concorso Pubblico per l’ammissione di 66 Allievi Ufficiali del Ruolo Normale – Comparti Ordinario e Aeronavale – scadenza 21-02-2020

Roma, 6 feb 2020 – E’ stato indetto un Concorso per Allievi Ufficiali Accademia Guardia di Finanza 2020 per 66 posti ripartiti come segue:

a) 58 posti destinati al Comparto Ordinario di cui:

• 1 Posto Riservato ai candidati in possesso dell’attestato di Bilinguismo, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore

• 1 Posto Riservato al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio

b) 8 posti destinati al Comparto Aeronavale di cui:

• 4 Posti alla specializzazione “pilota militare”

• 4 Posti alla specializzazione “comandante di stazione e unità navale”

SCARICA IL BANDO>>>>>

