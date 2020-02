CORRETTIVO AL RIORDINO. Dal punto di vista economico rimane una delusione. Per il resto qualcosa c’e’.

Roma, 7 feb 2020 – CHE NON C’ERANO SOLDI SI SAPEVA, IN FONDO DOVEVA ESSERE UN PROVVEDIMENTO CORRETTIVO AL RIORDINO DEL 2017, E COSI’ E’ STATO. Sono stati distribuiti alcuni euro ai gradi apicali, sull’importo aggiuntivo pensionabile e ai graduati con 17 anni di servizio militare. E per i soli gradi apicali e’ stata concessa una una tantum di qualche centinaio di euro come riconoscimento che a loro non e’ stato concesso nulla essendo gia’ al massimo grado. Per il resto c’e’ qualche soldo in busta solo a seguito di promozione al grado superiore. Per l’anno 2020 ci saranno 6 aliquote di avanzamento al grado di Luogotenente (sanatoria vecchia sacca marescialli).

Poi ci sono nuove norme per le donne incinta che vincono il concorso. Per l’assistenza agli ex cani di servizio “pensionati”. Per l’iscrizione all’albo degli infermieri. Novita’ anche per gli ufficiali.

Vedremo come il tutto si svolgera’ e soprattutto con quale velocita’. Il personale si aspetta l’applicazione delle novita’ che li riguardano in tempi brevi. Il nuovo testo entra in vigore il 20.2.2020.



E’ piu’ facile per ognuno di noi ricercare nel testo cio’ che interessa e capirlo.

Il Decreto legislativo nr. 173 del 27/12/2019 relativo al PERSONALE MILITARE DELLE FORZE ARMATE puoi prelevarlo cliccando qui >>>

