CHE TEMPI TECNICI CI VORRANNO PER APPLICARE IN “TOTO” IL NUOVO PROVVEDIMENTO DI RIORDINO DELLE CARRIERE DEL 2019?

Roma, 10 feb 2020 – INNANZITUTTO IL PROVVEDIMENTO ENTRA IN VIGORE IL 20 FEBBRAIO 2020, TRA DIECI GIORNI. Va detto subito che ci sono cose che possono essere applicate subito e altre ci vorranno mesi. Vediamo cosa puo’ essere applicato subito.

PARTE ECONOMICA.

Di pochissimi euro e non per tutti. La massa non prende nulla, a parte coloro che beneficeranno dell’avanzamento di grado a seguito di riordino.

Da subito possono applicare le norme economiche sul nuovo importo aggiuntivo pensionabile previsto per le qualifiche apicali delle tre categorie: Graduati, Sergenti e Marescialli, di circa 5 euro lordi al mese (Tanto meritiamo?). Poi entro giugno 2020 potranno pagare le una tantum per i gradi apicali e qualifiche apicali, riservato al solo personale spettante, con determinate anzianita’. Poi possono applicare il nuovo importo sull’assegno di funzione dei Graduati con 17 anni di servizio effettivo, rivisto al rialzo di circa 22 euro lordi al mese. Tempi di applicazione? Se vogliono anche dallo stipendio di marzo p.v..

AVANZAMENTI DI GRADO

Prima dell’avvio delle valutazioni di avanzamento previste dal riordino del 2019, che ne sono tante, bisognera’ concludere prima i normali avanzamenti da chiudere al 31.12.2018 e al 31.12.2019. Ad esempio, per l’esercito, hanno gia’ concluso l’aliquota di avanzamento a primo luogotenente (aliquota 1.1.2019) ed entro pochi giorni devono emanare il Decreto di promozione per indossare i gradi. Non è stata chiusa, invece, l’aliquota dei Primi Marescialli aliquota 1.1.2019 da promuovere a Luogotenente. Risulta che le altre due FF.AA. siano ancora molto piu’ indietro dell’Esercito.

Finite queste valutazioni, saranno emanate disposizioni per chiudere le 6 aliquote di avanzamento previste per l’anno 2020 per i primi marescialli da promuovere a Luogotenente. Tempi per la conclusione? Volendo potrebbero finire anche entro l’estate. Ma siamo ottimisti. Se va bene entro settembre 2020. Se va male entro fine 2020. C’e’ da aspettare, intanto molti anziani andranno in pensione.

PARTE NORMATIVA

Anche la parte normativa possono applicarla da subito. Per fare un esempio entrera’ in vigore il pagamento della quota annuale per l’albo degli infermieri. Poi entrera’ in vigore anche la questione sull’assistenza sanitaria per gli ex-cani militari adottati. Tempi di applicazione? Anche da subito, ma dovranno essere emanate disposizione sui contributi da elargire.

