Cambio di Presidenza in Assomilitari: il C.M.C.S.Q.S Carlo Chiariglione è costretto a dimettersi

Roma, 11 feb 2020 – VIDEO. Una cambio al vertice dell’Associazione che lascia tutti senza parole. Soprattutto per le motivazioni con le quali Chiariglione si e’ dovuto dimettere, e che lui stesso ci riferisce in video. Un sistema che conosciamo molto bene ed a volte e’ difficile da gestire. Pressioni, richiami, punizioni, e altro ancora. Cose come queste non dovrebbero mai succedere, in un paese democratico e ormai aperto, con le sue forze armate, sia all’associazionismo tra militari in servizio che al sindacato vero e proprio.



Assomilitari è un’associazione di categoria riferita al personale in servizio attivo e in quiescenza del ruolo Graduati e Truppa, riconosciuta dal Ministro della Difesa attraverso il Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2018. Sito web: www.assomilitari.it



Ma vediamo insieme dalle sue parole.

Lo scopo dell'Associazione, come si evince dal suo statuto, è concorrere al benessere totale degli associati attraverso ogni tipologia di azione e di supporto, assistendoli, tutelandoli e rappresentandoli nei loro interessi umani, privati e lavorativi, al contempo, promuovendone lo sviluppo professionale, culturale, etico, fisico ed economico.



