CORONAVIRUS. GUERINI: “L’ESPERIENZA MATURATA SUL CAMPO NEI TEATRI OPERATIVI CONSENTE ALLE NOSTRE DONNE E UOMINI DI INTERVENIRE IN MODO TEMPESTIVO IN QUALSIASI CONTESTO DI CRISI”

Roma, 11 feb 2020 – Comunicato difesa.it. “Orgoglioso delle nostre Forze Armate, sempre al servizio dei cittadini. Continua il loro impegno per l’emergenza Coronavirus e l’organizzazione per la missione di rimpatrio dalla Cina di Niccolò” così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini al termine del vertice interministeriale svoltosi a Palazzo Chigi sull’emergenza Coronavirus.

Il rimpatrio dalla Cina di Niccolò, lo studente bloccato a Wuhan, è al momento pianificato per le prossime ore. Sarà impiegato il velivolo KC-767A dell’Aeronautica Militare, allestito per garantire il trasporto in bio-contenimento con a bordo personale sanitario specializzato, medici e infermieri dell’Esercito e dell’Aeronautica, coordinati da un team dell’Ospedale Spallanzani.

“Queste operazioni di rimpatrio dei nostri connazionali dalla Cina ci permettono di comprendere quanto importante sia la specificità delle nostre Forze Armate, frutto di professionalità e addestramento. Capacità straordinarie per fronteggiare emergenze di qualsiasi tipo. L’esperienza maturata sul campo nei teatri operativi consente alle nostre donne e uomini di intervenire in modo tempestivo in qualsiasi contesto di crisi” – ha continuato il Ministro.

Questa capacità espressa dall’Aeronautica Militare, unica in Europa, insieme alla Royal Air Force del Regno Unito, è una peculiarità nel settore del trasporto aereo militare, che permette il trasferimento di personale affetto da malattie particolarmente infettive in totale isolamento e sicurezza.

Sta continuando, nel frattempo, il lavoro di medici, infermieri e operatori sanitari dell’Esercito al fine di garantire il periodo di controllo, secondo specifico protocollo stabilito dal Ministero della Salute, presso il Centro Sportivo Militare dell’Esercito alla Cecchignola e del Policlinico militare del Celio. difesa.it

Cerca nel sito Search for: