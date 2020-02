NEWS, QUALCOSA SI MUOVE / PER CAPIRE MEGLIO il Provvedimento “correttivo” al Riordino delle carriere del personale delle Forze armate. LETTERA DI SMD – I REPARTO DEL 10.2.2020

Roma, 11 feb 2020 – Diramate ieri 10.2 da SMD – I Reparto, le prime delucidazioni sull’articolato relativo al riordino dei gradi, DPR 27.12.2019. Molte novita’ sulla parte normativa e avanzamenti (sanatoria) ma si conferma l’assenza di interesse per la parte economica che e’ assente. Per i piu’ fortunati si trattera’ di aspettare la promozione per prendere qualche decina di euro in piu’; per i gradi apicali si parla di circa 5 euro lordi al mese in piu’ sull’i.a.p..; per i Graduati con 17 anni di servizio effettivo viene incrementato l’assegno di funzione di circa 22 euro lordi; per altri nulla. Buona lettura.

