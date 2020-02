POLO UNICO INPS PER L’AERONAUTICA MILITARE. IL SIULM PORTA A CASA ANCORA UNA VITTORIA

Roma, 11 feb 2020 – Come ipotizzato qualche giorno fa e ribadito anche dagli amici del sito forzearmate.eu (Leggi anche il precedente nostro articolo, clicca qui >>>) siamo lieti di avere l’ufficialità che anche l’Aeronautica Militare avrà un polo dedicato per il trattamento e gestione delle pratiche di erogazione del trattamento pensionistico ed assicurativo per il proprio personale.

La comunicazione, diramata via mail in data odierna a tutto il personale, ci rincuora perchè dimostra che lo Stato Maggiore Aeronautica non ha lasciato inascoltata la richiesta del SIULM ed ha messo in atto quanto possibile per tutelare il proprio personale.

Ringraziamo, inoltre, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Gen. Alberto ROSSO che siglando questo accordo non ha abbandonato il personale dell’Arma Azzurra ma si è reso parte attiva per cercare di risolvere una delle annose problematiche per tutti i colleghi che, all’atto del pensionamento, non avevano degli “specialisti” a cui rivolgersi per dubbi o necessità . La speranza, a questo punto, è che questo “piccolo” primo passo sia preludio di una fattiva collaborazione con il SIULM all’insegna della tutela del personale.

Questo è il tipo di sindacato che ha in mente il SIULM, che, oltre a lavorare per ottenere maggiori tutele per il personale, sta già lavorando per offrire ai propri iscritti un efficiente servizio di calcolo della pensione.

