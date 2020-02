OPERAZIONE JACKPOT CARABINIERI: GUERINI “UN’ALTRA VITTORIA DELLA LEGALITA’ CONTRO LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA. AI CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA IL MIO PIÙ GRANDE APPREZZAMENTO”

Roma, 12 feb 2020 – OPERAZIONE CARABINIERI. Comunicato difesa.it. Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha voluto ringraziare i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per l’Operazione denominata “JACKPOT” condotta alle prime luci dell’alba, nelle province di Roma, Viterbo, Terni, Padova, Lecce, nonché in Spagna ed in Austria, che ha portato all’arresto di 38 persone: “il mio più grande apprezzamento ai carabinieri del Comando provinciale di Roma. Complimenti per l’operazione condotta oggi, un’altra vittoria della legalità contro la criminalità organizzata. Un presidio quotidiano, il vostro, nelle realtà più difficili del Paese, grazie per lo straordinario impegno che rende tutti noi orgogliosi”. (difesa.it)

