PETIZIONE / Valorizzazione lauree personale ed accesso dei laureati in Geologia nei Vigili Del Fuoco

Roma, 12 feb 2020 – PETIZIONE SU CHANGE.ORG / COMITATO VIGILI DEL FUOCO LAUREATI. Da anni argomento di discussione tra i vari ordini professionali e l’amm.ne VVF, ma in occasione della revisione dello schema del d.lgs n.97 del 29.05.2017, relativo all’ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il legislatore, ancora una volta ha disatteso le promesse di un riconoscimento della figura di Geologo tra i tecnici dei Vigili Del Fuoco, cosi come ha disatteso la valorizzazione di personale laureato interno, così come invece suggerito dalla Legge Madia, dai Pareri espressi dalla I Commissione Parlamentare Affari Costituzionali il 03.05.2017 e dal Consiglio di stato il 21.04.2018.

Se sei interessato puoi continuare a leggere l’argomento e firmare la petizione su change.org