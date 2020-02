PIGNORAMENTO CONTI CORRENTI DELLA DIFESA: il personale nelle missioni operative internazionali non e’ in alcun modo coinvolto nella questione e ricevera’ regolarmente il trattamento di missione previsto

Roma, 12 feb 2020 – LA NOTIZIA E’ STATA RIPORTATA DA ALCUNI GIORNALI DI OGGI, CHE A FRONTE DEL PIGNORAMENTO DI ALCUNI CONTI CORRENTI DEL MINISTERO DELLA DIFESA, AMMONTANTI A QUALCHE DECINA DI MILIONI DI EURO, SI IPOTIZZAVA UNA TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE INDENNITA’ DI ALCUNE SPECIFICHE MISSIONI ESTERE. Una notizia fondata che ha suscitato non poche preoccupazioni. Molte le reazioni. Si rimanda alla lettura de Il Giornale che lo spiega molto in dettaglio, clicca qui >>> LA NOTIZIA E’ STATA RIPORTATA DA ALCUNI GIORNALI DI OGGI, CHE A FRONTE DEL PIGNORAMENTO DI ALCUNI CONTI CORRENTI DEL MINISTERO DELLA DIFESA, AMMONTANTI A QUALCHE DECINA DI MILIONI DI EURO, SI IPOTIZZAVA UNA TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE INDENNITA’ DI ALCUNE SPECIFICHE MISSIONI ESTERE. Una notizia fondata che ha suscitato non poche preoccupazioni. Molte le reazioni.

Segue agenzia stampa dell' (AGI) . Difesa: pagamenti regolari per militari in missioni all'estero. Il debito della Difesa nel settore delle utenze (energia e acqua) e della TARSU generatosi negli anni scorsi, ammontava al 31 dicembre 2018 a circa 420 milioni di euro. Lo precisa il ministero della Difesa in merito alle notizie apparse oggi su alcuni organi di stampa. Inoltre, "il Ministro della Difesa, sin dal suo insediamento, si e' immediatamente fatto carico della problematica, attivando presso lo Stato Maggiore della Difesa un tavolo tecnico per elaborare un piano di rientro.

I risultati di tale lavoro, che prevede un azzeramento del debito entro l’anno 2022, ha gia’ prodotto effetti tangibili. Infatti, alla data del 31 dicembre 2019, il debito e’ stato ridotto a 325 milioni”. Quanto poi al pignoramento riportato dalle notizie di stampa, “e’ gia’ in atto un’attivita’ mirata a rimuovere nel piu’ breve tempo possibile i vincoli sopracitati.