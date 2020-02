Pubblicato l’Elenco dei Candidati Convocati per le Prove di Efficienza Fisica e per l’Accertamento dei Requisiti Psico-Fisici e Attitudinali del Primo Blocco del Concorso VFP1 Esercito 2020

Roma, 12 feb 2020 – Dal sito nissolinocorsi.it – I candidati presenti in Elenco (Vedi in fondo all’articolo) sono convocati presso i Centri di Selezione o Enti o Centri Sportivi indicati per lo svolgimento delle Prove di Efficienza Fisica e dell’Accertamento dei Requisiti Psico-Fisici e Attitudinali del Primo Blocco del Concorso VFP1 Esercito 2020.

I convocati potranno leggere accanto al proprio nominativo la sede di convocazione e la data di presentazione che dovrà avvenire alle ore 07.00, indossando tuta da ginnastica e scarpe ginniche, senza possibilità di pernottamento e con possibilità di consumazione, a titolo gratuito, del pranzo. I candidati non inseriti in elenco sono da considerare non ammessi alla prosecuzione dell’iter concorsuale o perché esclusi o perché non hanno trovato utile collocazione in graduatoria.

I candidati convocati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno (PG) e quelli convocati presso i Centri di Selezione VFP1 di Palermo e Milano saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica e, a seguire, all’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali (durata complessiva dell’intero iter: 3 giorni). Tutte le prove e gli accertamenti saranno svolti in un’unica sede.

I candidati convocati presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito di Roma saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica (della durata di un giorno) e, il giorno successivo, dovranno presentarsi (sempre alle ore 07.00) presso il Centro di Selezione VFP1 di Roma – Via Damiata 1/A, per essere sottoposti all’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali (della durata complessiva di 2 giorni).

