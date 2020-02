NUOVA PROPOSTA FESI 2019. Si chiede di allargare la platea degli incarichi per il “SUPER FESI”. Questa la nuova proposta del CO.CE.R..

Roma, 13 feb 2020 – UN FESI 2019 MAGGIORATO PER ULTERIORI INCARICHI DI RESPONSABILITA’. E’ questa la richiesta del CO.CE.R. del Comparto Difesa formulata con apposita delibera il 12.2.2020. Una ottima proposta, ma l’ideale è arrivare a garantire un FESI almeno di 1000 euro per tutti, salvaguardando comunque gli incarichi di responsabilita’ individuati. Inoltre viene richiesto un incremento del 5 per cento per alcune citta’ metropolitane.

Segue delibera del COCER.

