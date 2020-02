PAGAMENTO INDENNITA’ MISSIONE MILITARI IN TEATRI OPERATIVI: Il Ministro Guerini rassicura il personale. I pagamenti sono regolari

Roma, 15 feb 2020 – CON UN COMUNICATO, IL MINISTRO GUERINI METTE FINE ALLE INDISCREZIONI DI STAMPA SUL BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE INDENNITA’ DI MISSIONE DEI NOSTRI MILITARI: DIFESA: PAGAMENTI REGOLARI PER I MILITARI IMPEGNATI NELLE MISSIONI OPERATIVE INTERNAZIONALI.

Prosegue il Ministro: In merito alle notizie apparse oggi su alcuni organi di stampa si precisa che il debito della Difesa nel settore delle utenze (energia e acqua) e della TARSU generatosi negli anni scorsi, ammontava al 31 dicembre 2018 a circa 420 Milioni di euro.

Il Ministro della Difesa, sin dal suo insediamento, si è immediatamente fatto carico della problematica, attivando presso lo Stato Maggiore della Difesa un tavolo tecnico per elaborare un piano di rientro.

I risultati di tale lavoro, che prevede un azzeramento del debito entro l’anno 2022, ha già prodotto effetti tangibili. Infatti, alla data del 31 dicembre 2019, il debito è stato ridotto a 325 milioni.

Relativamente al pignoramento riportato dalla stampa è già in atto un’attività mirata a rimuovere nel più breve tempo possibile i vincoli sopracitati. Va inoltre specificato che il personale della Difesa impegnato nelle missioni operative internazionali non è in alcun modo coinvolto nella questione e riceverà regolarmente il trattamento di missione previsto.

Parallelamente, proseguono le attività per ridurre il fabbisogno energetico delle Forze Armate, attraverso l’ammodernamento delle infrastrutture, che saranno improntate a criteri innovativi di ridotti consumi e di basso impatto ambientale. (difesa.it)



