AMAZON vuole assume militari Italiani sia congedati che ancora in servizio

Roma, 17 feb 2020 – Una opportunita’ per coloro che non sono piu’ militari e anche per chi ci lavora ancora. L’assunzione di militari per AMAZON non e’ una novita’. Gia in mezza Europa ha assunto molti militari. Per AMAZON assumere militari significa molto: aiutare i militari sapendo che a livello organizzativo e lavorativo sono indubbiamente interessanti.

Abbiamo dato notizia di questa possibilita’ poiche’ ci sembrava interessante e sopratutto perche’ ne ha parlato un quotidiano nazionale.

Chi e’ interessato puo’ collegarsi qui >>>

Cerca nel sito Search for: