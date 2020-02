CITTADINI IN DIVISA / Argomenti trattati : Riordino, Amianto, Carabinieri, Cocer, Marina, Cappellani Militari

Roma, 17 feb 2020 – Conversazione con Grazioso Cosentino (Segretario Generale Aggiunto del Sindacato dei Militari) sulle attività sindacali e sulla negazione della “mappatura amianto” relativa alle navi della Marina Militare, appello ai militari ad esercitare l’accesso civico generalizzato per tutelare la propria salute e interessi.

Puntata di “Cittadini in divisa” che ha ospitato Luca Marco Comellini (segretario del Partito per la tutela dei diritti dei Militari e delle Forze di Polizia, Partito per la Tutela dei Diritti dei Militari), Grazioso Cosentino (segretario Generale Aggiunto del Sindacato dei Militari).

ASCOLTA LA REGISTRAZIONE>>>>>

