Concorsi per l’ammissione di 297 giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell’Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica, per l’anno scolastico 2020-2021

Roma, 17 feb 2020 – Per l’anno scolastico 2020-2021 sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l’ammissione di complessivi di duecentonovantasette giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell’esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica con la seguente ripartizione di posti per Forza Armata, sede e ordine di studi:

a) posti centottanta per il concorso relativo all’ammissione

alle Scuole militari dell’esercito, cosi’ ripartiti:

1) «Nunziatella» di Napoli:

– 3° liceo classico: posti trentasei;

– 3° liceo scientifico: posti cinquantaquattro;

2) «Teulie’» di Milano:

– 3° liceo classico: posti trentasei;

– 3° liceo scientifico: posti cinquantaquattro;

b) posti settantadue per il concorso relativo all’ammissione

alla Scuola Navale Militare «Francesco Morosini», cosi’ ripartiti:

1) 3° liceo classico: posti venti;

2) 3° liceo scientifico: posti cinquantadue;

c) posti quarantacinque per il concorso relativo all’ammissione

alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», cosi’ ripartiti:

1) 3° liceo classico: posti diciotto;

2) 3° liceo scientifico: posti ventisette.

Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il 50% e’ riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita’ riportate in servizio e per causa di servizio.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 15 MARZO 2020

Ulteriori infornmazioni su www.difesa.it , nonche’ nel portale dei concorsi on-line del

Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3 e di cui sara’ dato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale.

