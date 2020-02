DISPARITA’ ART. 54-PENSIONI MILITARI. I POLIZIOTTI RIVENDICANO IL BENEFICIO. Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 1092/73 in materia di regime del calcolo pensionistico per i militari. Richiesta condizioni di maggior favore anche al personale della Polizia di Stato.

Roma, 17 feb 2020 – LA QUESTIONE SULL’ART. 54 SI COMPLICA. ANCHE I POLIZIOTTI RIVENDICANO L’APPLICAZIONE DELL’ART. 54. La legge e’ chiara: allo stato attuale l’art. 54 lo puo’ chiedere chi ha avuto uno status militare. Diciamo che la situazione si complica perche’ mentre sembra che solo i militari possono richiedere questo beneficio, ora alla luce anche dell’interpretazione possibilista dell’Ufficio Legislativo della Difesa, la platea dei richiedenti si allarga di molto. Infatti il Sindacato della Polizia di Stato SILP-CGIL ha preso carta e penna e ha iniziato a rivendicare questo diritto per i colleghi Poliziotti.

NON E’ NOSTRA INTENZIONE DIRE CHI HA DIRITTO E CHI NO, CI MANCHEREBBE, MA E’ UN CONTO ACCONTENTARE QUALCHE MIGLIAIO DI PERSONE MILITARI, E UN ALTRO CONTO E’ ACCONTENTARNE 10.000, PER POI ESPANDERLO A TUTTI 500.000 LAVORATORI DEL COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO.

Sinceramente non so come andra’ a finire, ma le cose non si mettono bene per i militari. Andremo a finire come al solito: chi ha avuto ha avuto, e chi non ha avuto non avra’ piu’? Si perche’ alla luce di un esborso economico senza fine, potrebbero stoppare l’art. 54 annullandolo con una nuova legge.

