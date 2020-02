NEWS / IMPORTANTE CONVEGNO SUL BENESSERE PSICOFISICO DEI MILITARI E DELLE FORZE DELL’ORDINE”. L’iniziativa è promossa ed organizzata da AISPIS

Roma, 17 feb 2020 – UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE. Si terrà a Galatina – presso l’Hotel Hermitage – il prossimo 21 febbraio 2020 alle ore 9.30 il convegno “IL BENESSERE PSICOFISICO DEI MILITARI E DELLE FORZE DELL’ORDINE” . L’iniziativa è promossa ed organizzata da AISPIS (Accademia Italiana delle Scienze di Polizia Investigativa e Scientifica) in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale dei Diritti e della Salute dei Militari e delle Forze dell’Ordine.

L’incontro, introdotto dalla Presidente nazionale di Aispis (Antonella Cortese) e dalla Presidente dell’Osservatorio (Francesca Beneduce) sarà aperto dal Sindaco di Galatina (Marcello Amante) e consentirà un aperto confronto fra Istituzioni (dal Senato della Repubblica al Consiglio Regionale pugliese), Sindacati, Ordini professionali ed esperti di settore.

La giornata seminariale, moderata dalla giornalista RAI Camilla Nata, prevede in apertura il saluto delle seguenti Autorità:

Daniela DONNO (Senatrice, Vice Presidente IV Commissione Permanente Difesa)

Maurizio BUCCARELLA (Senatore, IV Commissione Permanente Difesa)

Vincenzo GESUALDO (Presidente Ordine Psicologi – Puglia)

Luigi MANCA (Consigliere Regione – Vice Pres. III Commissione Sanità Puglia)

Giuseppe MARTONE (Provv. Regionale Amm. Penitenziaria Puglia/Basilicata)

Paolo PELLEGRINO (Consigliere Regione – Vice Pres. III Comm. Sanità Puglia)

Giuseppe TURCO (Consigliere Regione Puglia)

e successivamente gli interventi dei seguenti relatori:

Antonio ANTONACI (Responsabile Dipartimento Sanità AISPIS)

Rossana TERNI (Psicologa-Psicoterapeuta Resp. Sportello Osservatorio-AISPIS)

Paola BALDUCCI (Docente Universitaria, già componente del Cons. Sup. della Magistratura)

Domenico MASTRULLI (Sost. Comm. Polizia Penitenziaria – Segr. Gen. Naz. Fs-Co.S.P.)

Danilo LORENZO (Avvocato – Diritto Militare) Anna Lisa TRONO (Psicologa – Sportello AISPIS Lecce)

Giuseppe MORETTI (Presidente Sindacato Polizia Penitenziaria – U.S.P.P.)

Antonio TAURINO (SIM Carabinieri Puglia).

Alla realizzazione dell’evento ha collaborato anche il neonato Sportello AISPIS Salento, con sede a Lecce in via 47mo Rgt. Fanteria, 4 (tel. 0832.091760) Per informazioni e registrazioni: segreteria@aispis.org

