AGGIORNAMENTO STIPENDIO NUOVI MARESCIALLI PROVENIENTI DAI GRADUATI E SERGENTI. Applicazione decreto nomina a Maresciallo del personale vincitore del concorso interno straordinario indetto ai sensi dell’articolo 2197 ter del D.Lgs. 66/2010

Roma, 18 feb 2020 – TEMPI LUNGHI PER EVENTUALI ARRETRATI E NUOVO STIPENDIO. MAR. EX/958. Con una nota del 21-01-2020 il CUSI dello Stato Maggiore della Difesa ha chiesto lumi sul da farsi circa la determinazione dello stipendio dei nuovi Marescialli ex-958 percettori dell’eventuale assegno ad personam. Vediamo di cosa si tratta.

NOTA SMD-CUSI

1. Con decreto n. 31/1D emesso in data 23 dicembre 2019 da codesta Direzione Generale il personale vincitore del concorso interno straordinario, indetto ai sensi dell’articolo 2197-ter del D.Lgs. 66/2010, è stato nominato al grado di Maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 1° gennaio 2018 se proveniente dal ruolo dei Sergenti, e dal 1° luglio 2018 se proveniente dal ruolo dei Volontari in servizio permanente.

2. Il decreto in esame e le successive varianti sanciscono che per tutte le nomine al grado di maresciallo e corrispondenti sono “…… fatte salve le promozioni e i conferimenti di qualifica speciale nonché gli effetti retributivi da questi derivanti ai sensi dell’art. 1780 del Codice dell’Ordinamento Militare”.

3. Ciò premesso, tenuto conto che occorre determinare l’assegno ad personam dovuto al personale che per effetto della promozione è destinatario di un trattamento economico inferiore rispetto a quello in godimento, si ravvisa la necessità di conoscere se la clausola di salvaguardia di cui al punto 2, debba essere applicata anche al personale per il quale è intervenuta una promozione o un conferimento di qualifica speciale in data successiva alle decorrenze di cui al punto 1.

4. In relazione a quanto precede, si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Generale, indispensabili per consentire ai competenti Organismi di Forza Armata di procedere all’inquadramento stipendiale ed alla successiva applicazione a cedolino del relativo trattamento economico dei neo promossi.

IL DIRETTORE

