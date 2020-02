Corposi aumenti stipendiali in arrivo. CALMA, è tutto vero ma si tratta dei dipendenti della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Palazzo Chigi).

Roma, 18 feb 2020 – I SOLDI CI SONO, CERTO. MA VENGONO SPESI DI SOVENTE SOLO PER PICCOLE NICCHIE PRIVILEGIATE DI DIPENDENTI DELLO STATO. Gli Ufficiali militari certamente rientrano tra queste nicchie. Ma oggi non parliamo di loro. Nel 2020 i fortunati sono i dipendenti di Palazzo Chigi (Presidenza del Consiglio dei Ministri), una platea di circa 1.900 impiegati, dagli uscieri ai funzionari, che riceveranno circa 270 euro in più in busta paga, secondo quanto apprende l’Adnkronos.

270 euro, per noi militari, che mediamente ad ogni contratto triennale prendiamo circa 90 euro a regime, significa che questi 270 euro saranno percepiti dopo tre contratti triennali, e dopo 9 anni di onorato lavoro.

E tutto questo, per loro, riguarda soltanto il contratto di lavoro 2016/2018, arrivato in ritardo.

Il giorno 20 febbraio 2020, dopo domani, si inizia anche a discutere il contratto dei militari, poliziotti, vigili del fuoco. Vedremo che cifre’ economiche saranno rese pubbliche. Si invita il governo a fare uno sforzo, e dare aumenti stipendiali rispettosi della divisa e dei precedenti contratti di lavoro bloccati, periodo 2010/2015.

Percepire ancora aumenti da 90 euro lordi al mese sarebbe veramente demoralizzante.

Qui puoi leggere l’articolo originale dell’Adnkronos, sugli aumenti stipendio ai dipendenti Statali di Palazzo Chigi, clicca qui >>>

Cerca nel sito Search for: