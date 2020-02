Roma, 18 feb 2020 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA. COMUNICATO. Rivalutazione, per l’anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternita’. (20A01011) (GU Serie Generale n.40 del 18-02-2020). La variazione nella media 2019 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159

(assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternita’) e’ pari allo 0,5 per cento (comunicato ufficiale dell’ISTAT del 17 gennaio 2020).

Pertanto:

a) l’assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2020, se spettante nella misura intera, e’ pari a euro 145,14; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della

situazione economica equivalente e’ pari a euro 8.788,99;

b) l’assegno mensile di maternita’ ai sensi dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2020, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e’ pari a euro 348,12; per le domande relative al medesimo anno, il valore

dell’indicatore della situazione economica equivalente e’ pari a euro 17.416,66.

Cerca nel sito Search for: