Al Ce.Si.Va. chiusa la CPX/CAX PEGASO – validata la brigata “Sassari”

Roma, 19 feb 2020 – Dal 4 al 13 febbraio, presso la caserma “Giorgi” di Civitavecchia, si è svolta la “Command Post Exercise” (CPX) – “Computer Assisted Exercise” (CAX) denominata “Pegaso 1/2020” a favore della Brigata “Sassari”.

L’esercitazione della Brigata “Sassari” aveva come obiettivo la verifica delle capacità operative dei Posti Comando, attraverso la valutazione delle capacità di pianificazione e produzione di ordini, del monitoraggio della situazione e dell’aggiornamento delle Common Operational Pictures (COP), della gestione delle informazioni, delle emergenze e dell’emanazione degli ordini.

In particolare, l’attività esercitativa, basata sull’azione di entità simulate sotto la direzione di persone reali, ha permesso alla Brigata “Sassari” – che ha superato le prove ed è stata validata dal Centro – di esercitare il Comandante di Brigata e un Comandante di Reggimento, e i rispettivi staff, all’esercizio della funzione di Comando e Controllo nei confronti delle unità dipendenti. Vasta la gamma di scenari di addestramento, elaborati sulla base della più aggiornata documentazione operativa disponibile, e acquisita dal personale specializzato del Ce.Si.Va. mediante l’interfaccia costante con i teatri operativi (con omologhi Centri NATO e Alleati), e l’analisi delle lezioni apprese nel corso di precedenti missioni.

Nel corso dell’esercitazione, il Comandante della Divisione Acqui, Gen. D. Fabio Polli, ha fatto visita al personale in addestramento, esprimendo il suo apprezzamento per l’elevato livello di preparazione raggiunto ed evidenziando l’importanza di prepararsi in maniera sempre più puntuale per fronteggiare le reali situazioni operative.

Il Gen. D. Fabio Polli ha concluso la sua visita con un office call con il Gen. D. Claudio Minghetti, Comandante del Ce. Si. Va., nel cui ambito sono state concordate alcune strategie per migliorare l’output addestrativo e formativo delle CPX/CAX. La Brigata “Sassari”, nata nel 1915, ha sede a Sassari e ha dato un grande contributo alla storia nazionale combattendo tanto nella Prima, quanto nella Seconda guerra mondiale.

Più recentemente è stata impegnata nella Operazione “Vespri Siciliani”, all’inizio degli anni novanta, in quella “Domino”, nei primi anni duemila, e oggi continua a sostenere con i suoi uomini l’Operazione “Strade sicure”. In campo internazionale, poi, la “Sassari” dal 2009 e al 2012 ha partecipato – nel quadro della Forza di Stabilizzazione della NATO – con proprie unità alla Operazione ISAF in Afghanistan. Ha inoltre fornito il Comando e parte delle unità alle missioni in Bosnia, Kosovo, Iraq, Macedonia e Albania, Gibuti e Libano.

