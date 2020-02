CARABINIERI FORESTALI INSTANCABILI NELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Roma, 19 feb 2020 – Solo nella regione Piemonte, nel 2019, sono stati effettuati 48.414 controlli. Carabinieri forestali impegnatissimi in attività di tutela del territorio, sempre ed in tutta Italia per contrastare la gestione illecita di rifiuti, per la prevenzione e contrasto degli incendi boschivi, prevenzione valanghe. Questo è il bilancio dell’attività illustrato nei giorni scorsi dal Comandante Regione Carabinieri Forestale “Piemonte”.

Tra i reati più frequenti : lo smaltimento illecito di rifiuti e il bracconaggio.

