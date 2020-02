SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE. L’ASSOCIAZIONE SINDACALE MILITARE USMIA SI ORGANIZZA SUL TERRITORIO. COMUNICATO

COMUNICATO STAMPA

SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE

Usmia ha il piacere di informare gli iscritti che a partire da Venerdì 21 febbraio 2020 sarà aperto lo sportello di consulenza legale, presso la sede a Roma Via Del Castro Pretorio n. 30. Lo sportello fornirà un primo aiuto al militare per quanto riguarda ogni aspetto della vita quotidiana familiare e non.

Per prendere appuntamento inviare email info@usmia.it

Roma, 18 febbraio 2020

LA SEGRETERIA NAZIONALE



(Allegato file PDF)

