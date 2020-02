STRADE SICURE. In arrivo il pagamento del compenso per lavoro straordinario a seguito dell’incremento delle ore remunerabili. Periodo luglio – dicembre 2019

Roma, 19 feb 2020 – BUONE NOTIZIE PER IL PERSONALE IMPEGNATO IN STRADE SICURE. Con lettera del 18-02-2020 il CNA-EI informa che e’ stato reso noto il perfezionamento della disponibilità di fondi per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, svolte dal personale delle Forze Armate nell’ambito dell’operazione STRADE SICURE, nel periodo 1.7.2019 – 31.12.2019.

Il pagamento è stato possibile grazie all’incremento fino a 21 ore del limite individuale medio mensile remunerabile.

Per quanto sopra, i Comandi dovranno segnalare entro il prossimo 27 marzo le ore di lavoro straordinario, debitamente decretate, da remunerare in favore di ciascun amministrato. Disposizioni di dettaglio sulla citata circolare del 18.2.2020.

Cerca nel sito Search for: