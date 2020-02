SU NOIPA VISIBILE CEDOLINO STIPENDIO FEBBRAIO 2020. Mese di conguagli fiscali

Roma, 19 feb 2020 – FEBBRAIO, PER MOLTI STIPENDIO PIU’ LEGGERO. Su NOIPA e’ stato pubblicato il cedolino stipendio del mese di febbraio 2020. La valuta, per questo mese, e’ per venerdi’ 21. L’unica novita’ sono i conguagli fiscali, che per i piu’ si risolvono in unica soluzione con lo stipendio di febbraio. Molti quindi saranno sottoposti a ritenuta, mentre alcuni altri essendo in positivo avranno anche una busta paga piu’ pesante. Il problema si potrebbe risolvere con prelievi mensili utili a compensare il conguaglio in negativo di fine anno, come gia’ avveniva prima di passare sotto NOIPA.

Cerca nel sito Search for: