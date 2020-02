SINDACATI MILITARI: LA PAURA FA 90? Tante chiacchiere ma si cerca di disinnescare la “potenza” di una nuova legge sui sindacati militari

Roma, 20 feb 2020 – (A fondo pagina link ad articolo de il fatto quotidiano). SINDACALIZZAZIONE FORZE ARMATE, LA PAURA RALLENTA LA LEGGE E MINA SUL NASCERE LE SFERE DI COMPETENZA CHE UN LIBERO SINDACATO, ANCHE SE MILITARE, DOVREBBE AVERE. A chi fa paura un sindacato militare? Sicuramente al vertice militare e di conseguenza al Governo di turno e al Parlamento di turno. Un Paese democratico e rispettoso della sua Costituzione doveva gia’ da tempo riconoscere i sindacati militari. Un Sindacato CHE DEVE AVERE gli stessi “poteri” che hanno i Sindacati della Polizia, nulla di piu’ e nulla di meno. E invece si sente ancora parlare “gente che conta” che ha addirittura paura.

E’ da 40 anni che il personale si batte per il sindacato, ma NON direi grazie alla Corte Costituzionale che oggi lo ha permesso, ma ringrazierei gli uomini della Corte Costituzionale che oggi hanno permesso che il personale militare si possa organizzare formando i sindacati. Dico questo perche’ la Stessa Corte Costituzionale vieto’ la creazione dei sindacati militari gia’ con una precedente storica sentenza nel 1999 (Ssentenza nr. 449/99 disponibile qui). Cosa differenzia la Corte di oggi dalla Corte Costituzionale del 1999? Che oggi hanno deciso Uomini di Legge diversi di allora, aprendo finalmente i portoni al Sindacato militare.

Non era scolpito nelle sacre scritture che il militare non poteva fondare i sindacati, ma era un pensiero di diniego fisso del Legislatore e di una certa classe dirigente militare. Oggi tutto questo e’ stato spazzato via. E tanto di cappello, che se anche la legge sul sindacato non esiste ancora, qualcuno ha avuto il coraggio di spingersi in avanti e autorizzare in anticipo la fondazione di associazioni sindacali militari. Mi riferisco alla Dottoressa ELISABETTA TRENTA, ex Ministro della Difesa fino a pochi mesi fa. Prassi ormai consolidata e seguita anche dal nuovo Ministro della Difesa On. GUERINI. Quindi prendiamo e portiamoci a casa questo incasso storico, alla faccia di chi va in giro arrovellandosi i nervi per tutto cio’.

Detto questo, vi segnalo un interessante articolo sul Sindacato militare, pubblicato sul Fatto Quotidiano di oggi 20.2.2020, a cura del Giornalista Andrea Leccese, Saggista, esperto di sindacati militari, clicca qui >>>

so.ri.

Cerca nel sito Search for: