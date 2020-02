CORONAVIRUS: IL MINISTRO GUERINI, MASSIMA COLLABORAZIONE E SUPPORTO DALLA DIFESA.

Roma, 21 feb 2020 – MASSIMA ATTENZIONE. NUOVI INFETTI AL NORD ITALIA. Nei Comuni colpiti consigliato stare a casa. Segue comunicato difesa.it: Nel primo pomeriggio in loco per avere quadro chiaro della situazione. ​Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini è in assiduo contatto da questa mattina con il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borelli, il Prefetto di Lodi Marcello Cardona e l’Assessore Regionale alla Protezione Civile Lombardia Pietro Foroni.

Il Ministro ha assicurato massima collaborazione e tempestività da parte della Difesa per la disponibilità di eventuali risorse e strutture militari necessarie e per garantire tutto il massimo supporto per la gestione di questa situazione. Il Ministro Guerini intende avere un quadro più chiaro possibile delle misure da intraprendere e nel primo pomeriggio si recherà personalmente in loco.

“Sono vicino ai miei concittadini e al mio territorio in questo momento di apprensione. Le Forze Armate e tutti gli apparati dello Stato lavoreranno come sempre in stretta sinergia, l’Italia ha tutte le capacità per affrontare questa situazione nel migliore dei modi” ha dichiarato il Ministro Guerini in una nota. (Difesa.it)