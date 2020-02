Milleproroghe: Ermellino (M5S), Ok a OdG su stabilizzazione civili Genio campale Aeronautica

Roma, 21 feb 2020 – “Con l’ok all’Ordine del Giorno a mia firma e del collega della commissione Difesa Roberto Rossini, il Governo si impegna nella stabilizzazione dei lavoratori civili del Genio campale dell’Aeronautica militare, con il fine di valorizzare le loro professionalità maturate, in linea con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali dell’intero reparto. Si tratta perlopiù di lavoratori occasionali specializzati assunti fino ad oggi con contratto a tempo determinato”. Lo fa sapere la commissaria Difesa della Camera, Alessandra Ermellino, cofirmataria insieme al deputato Rossini di un Odg approvato sul tema nell’ambito del Milleproroghe.

“L’impegno richiesto si colloca in continuità con la bozza di soluzione normativa a cui si è arrivati nel corso dello scorso anno tra l’Amministrazione difesa e le organizzazioni sindacali, proprio per permettere l’assunzione a tempo indeterminato del personale civile del Genio campale, in deroga alla disciplina vigente in materia di pubblico impiego”, aggiunge. “Del resto, anche la Corte costituzionale si è già espressa a favore della deroga del principio del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni, quando l’intento è quello di valorizzare – come in questo caso specifico – esperienze professionali maturate all’interno dell’amministrazione”, sottolinea concludendo: “È innanzitutto una questione di giustizia sociale davanti alla quale il Governo non può sottrarsi, tuttavia con l’accoglimento dell’impegno richiesto si è arrivati a mettere un punto alle tristi manovre e speculazioni subite a scapito della perequazione e valorizzazione delle professionalità”.