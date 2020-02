ART. 54 PENSIONE DEI MILITARI. ENNESIMO ATTACCO ALLO STATUS DEL MILITARE. Una storia iniziata male per via dell’INPS e finira’ peggio?

Roma, 22 feb 2020 – UN NUOVO ATTACCO AL SISTEMA PENSIONISTICO DEI MILITARI ARRIVA ORA DA UN ALTRO SINDACATO DELLA POLIZIA. E’ la seconda volta che registriamo lamentele per l’esclusione dall’art. 54. La legge prevedeva una particolare tutela allo status del militare, ma la Polizia e’ stata smilitarizzata e rimane fuori. Ma i Sindacati chiedono lumi ed eguaglianza di trattamento. Vediamo il tenore dell’ultima richiesta inoltrata al capo della Polizia di stato, clicca qui >>>

Non c’e’ dubbio che piu’ si amplia la platea dei possibili beneficiari e piu’ costa alle casse dello stato (INPS). Era meglio rimanere in pochi a rivendicare il diritto dell’art. 54. La questione potrebbe finire male. Davanti a pressanti richieste di altri esclusi il Governo potrebbe remare contro. Oppure non risolvere la questione del diniego dell’INPS e lasciare la decisione alla sola Giustizia Amministrativa tramite le sentenze. Prima o poi si esauriscono i beneficiari, e contenti tutti?

