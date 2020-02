IL CORONAVIRUS HA COLPITO ANCHE L’ITALIA. Messi sotto controllo i cittadini di alcuni Comuni, tra Lombardia e Veneto. Questa la BROCHURE dell’Istituto Superiore di Sanita’ – Italia: DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE

Roma, 22 feb 2020 – NON BISOGNA FARSI PRENDERE DAL PANICO MA SEGUIRE ALCUNE SEMPLICI PRECAUZIONI. Quello che sembrava solo di interesse della Cina o di chi rientrava in patria nei vari paesi di origine, ora non lo e’ piu’. Il Virus e’ stato trasmesso inconsapevolmente da persone a persone anche in Italia. Prese alcune prime precauzioni in alcuni Comuni della Lombardia e Veneto (Vedi Ordinanza del Comune di Codogno). Morto poi in veneto il primo cittadino Italiano infettato, aveva 78 anni. Qui puoi prelevare la Brochure dell’Istituto Superiore di Sanita’, sui 10 comportamenti da seguire, clicca qui >>>



Se cerchi altre informazioni sul CORONAVIRUS recati sul portale ufficiale della Sanita’ italiana, cliccando qui >>>

In video alcune considerazioni del Dott. Luciano Lozio.

(Curriculum)

Segue Ordinanza Comune di Codogno.

